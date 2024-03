«Qual é o cenário de horror que se passa nesta casa?»

Há 1h e 12min

Em «Festa é Festa», João Maria (Ricardo Trêpa) continua horrorizado com o que viu e tenta acalmar-se. Corcovada (Maria Do Céu Guerra) chega muito animada com Manel (Vítor Norte) e Abel. Eles vêm maravilhados com as habilidades de Corcovada enquanto treinadora de hóquei. João Maria diz que viu uma coisa horrível e já não vai embora amanhã. Ana Carolina (Beatriz Barosa) e Carlos (Rodrigo Paganelli) aparecem comprometidos e Corcovada desconfia o que tenha acontecido.