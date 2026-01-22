Quando a boa intenção causa prejuízo - Até onde vai a responsabilidade de quem ajuda sem receber nada em troca?

Há 1h e 40min

No caso «Voluntariado à cobrança», um grupo de jovens voluntários causou acidentalmente a queda do teto de um centro de dia enquanto realizava reparações. Apesar de terem sido avisados pela responsável para não mexerem naquela zona, os jovens, desconhecendo a gravidade dos danos pré-existentes, agiram por iniciativa própria. Agora, a responsável exige que o grupo assuma os custos da reparação, gerando um dilema entre a intenção altruísta e a responsabilidade civil pelos danos causados.