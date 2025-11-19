Ganhe 5000€ em cartão!
Quando a memória volta… mas a pessoa muda

Há 1h e 17min
Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Imagem ampliada». Armando, antigo administrador de empresas, sofreu uma queda que lhe provocou um ano de amnésia. Quando recuperou a memória, a família acreditou que o pior tinha passado, mas surgiu uma nova fase igualmente preocupante. A personalidade de Armando mudou drasticamente, revelando comportamentos como obsessão pela imagem, confiança excessiva e agressividade verbal. Estes sintomas levaram ao seu afastamento profissional, à perda da carta de condução e ao afastamento da família, incluindo dos filhos e da mulher. Com receio do futuro, os familiares, acompanhados pela psiquiatra Alberta, avançaram com um pedido de maior acompanhado temporário, um processo de interdição que será agora debatido em tribunal.

