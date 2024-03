Há 3h e 46min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Mário José Grilo que explica de que forma ficou dependente e Filipa conta, de forma emocionada, como está a lidar com a doença do marido e sublinha o medo de perder o filho. mário foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e no espaço de seis meses ficou dependente.