Quando o amor chega aos 60 anos: Inês e José apaixonaram-se na universidade e agora renovam os votos

Há 37 min

No «Momento Certo», conhecemos a história de amor de Inês e José. A Universidade Sénior de Oeiras foi o cenário de um capítulo inesperado nas suas vidas. Ambos professores, começaram por partilhar o gosto pela literatura e pela história, mas depressa perceberam que a maior afinidade estava no brilho do olhar e nas conversas que teimavam em não terminar.

O que começou como uma amizade entre colegas evoluiu para um namoro maduro e, há oito anos, para um casamento feliz. Agora, para celebrar este percurso de cumplicidade, José prepara uma surpresa que promete emocionar: uma renovação de votos com troca de alianças. Porque, como eles próprios provam, nunca é tarde para fazer novas promessas e celebrar o "momento certo".