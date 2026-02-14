Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

Quando o amor chega aos 60 anos: Inês e José apaixonaram-se na universidade e agora renovam os votos

Há 37 min
Quando o amor chega aos 60 anos: Inês e José apaixonaram-se na universidade e agora renovam os votos - TVI

No «Momento Certo», conhecemos a história de amor de Inês e José. A Universidade Sénior de Oeiras foi o cenário de um capítulo inesperado nas suas vidas. Ambos professores, começaram por partilhar o gosto pela literatura e pela história, mas depressa perceberam que a maior afinidade estava no brilho do olhar e nas conversas que teimavam em não terminar.

O que começou como uma amizade entre colegas evoluiu para um namoro maduro e, há oito anos, para um casamento feliz. Agora, para celebrar este percurso de cumplicidade, José prepara uma surpresa que promete emocionar: uma renovação de votos com troca de alianças. Porque, como eles próprios provam, nunca é tarde para fazer novas promessas e celebrar o "momento certo".

Momento Certo

04:05

A história de Beatriz que emocionou os portugueses terminou com o abraço que parou o País

Momento certo
11 fev, 18:39
05:33

Estará vivo? Beatriz procura o pai 25 anos após ser expulsa de casa em pânico

Momento certo
11 fev, 18:39
07:02

A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas

Momento certo
7 fev, 23:59
03:18

Rosa e Avelino: A história de um amor de infância interrompido pelo destino

Momento certo
7 fev, 23:56
04:14

O "impossível" aconteceu: Afonso doou um rim à mulher após diagnóstico de incompatibilidade e salvou-lhe a vida

Momento certo
7 fev, 23:03
06:26

O momento emocionante de um abraço que demorou 3 anos para acontecer

Momento certo
4 fev, 18:46
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

1ª Companhia
20 jan, 16:32
1

O dia dos namorados mais especial. Este foi o presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira

1ª Companhia
Ontem às 15:36
2

Reação de Noélia Pereira à morte de Maycon Douglas deixa todos arrepiados. O choque é total

1ª Companhia
Há 2h e 51min
3

Famoso ator morre aos 48 anos. A notícia foi confirmada pela mulher, nas redes sociais

V+ TVI
12 fev, 15:23
4

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
5

Vão casar! Ex-concorrente de realitys preparado para dar o nó. E o pedido foi assim

1ª Companhia
Ontem às 18:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Dois às 10
13 fev, 14:33

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
13 fev, 10:02

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

1ª Companhia
13 fev, 12:19

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
12 fev, 15:48

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»

1ª Companhia
13 fev, 11:24

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

Novelas
12 fev, 16:22

TVI PLAYER

De boca aberta e mãos na cabeça. A reação de Noélia à notícia da morte de Maycon Douglas

1ª Companhia
Há 2h e 59min

Maria Botelho Moniz cumpre promessa e faz treino de obstáculos com os recrutas

1ª Companhia
Há 2h e 9min

Amor à Prova: Furioso, Cris dá um raspanete a Amália

Amor à Prova
13 fev, 22:25

Primeira Companhia - Diário - 14 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 16:45

O antes e depois de Soraia Sousa: Da preparação física à experiência de milhões

1ª Companhia
Há 2h e 15min

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

Dois às 10
13 fev, 12:38
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Quando o amor chega aos 60 anos: Inês e José apaixonaram-se na universidade e agora renovam os votos

Momento certo
Há 37 min

Amor sem idade: Conheceram-se aos 80, vivem juntos aos 90!: «Nunca é tarde para ser a 'minha menina'»

Momento certo
Há 38 min

Ela já era avó, ele ainda sonhava ser pai: O milagre da gravidez de Ana aos 54 anos"

Momento certo
Há 39 min

Terra Forte- Armando declara-se: «Já não consigo imaginar a minha vida sem a ter a meu lado»

Terra Forte
Há 42 min

Terra Forte- Sammy elogia António: «Eu admiro-te pelo que tu fizeste»

Terra Forte
Há 43 min

Terra Forte- Maria de Fátima está encurralada: «Isto é o passado a vir à tona»

Terra Forte
Há 45 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
13 fev, 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
13 fev, 09:34

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
12 fev, 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
13 fev, 10:02