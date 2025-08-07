Quando o caminho para o mar é fechado a cadeado

Há 1h e 50min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «À Margem». Francisco Barreto, dono de uma escola de surf, contesta a construção de um condomínio privado que incluiu um portão a bloquear o caminho tradicional usado por surfistas, banhistas e pescadores para aceder à praia. Do outro lado, Lúcia Martins, representante dos moradores, argumenta que manter esse acesso compromete a segurança, a privacidade e o sossego do condomínio. Francisco pede que a vereda em causa seja reconhecida como passagem pública.