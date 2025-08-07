O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
A Sentença

Quando o caminho para o mar é fechado a cadeado

Há 1h e 50min
Quando o caminho para o mar é fechado a cadeado - TVI

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «À Margem». Francisco Barreto, dono de uma escola de surf, contesta a construção de um condomínio privado que incluiu um portão a bloquear o caminho tradicional usado por surfistas, banhistas e pescadores para aceder à praia. Do outro lado, Lúcia Martins, representante dos moradores, argumenta que manter esse acesso compromete a segurança, a privacidade e o sossego do condomínio. Francisco pede que a vereda em causa seja reconhecida como passagem pública.

A Sentença

11:18

Fez acrobacias, causou um acidente... e agora quer ser indemnizado

A Sentença
Ontem às 16:20
16:24

Devolveu tudo após o fim do noivado... e agora espera o mesmo dela

A Sentença
5 ago, 16:19
17:18

100 mil euros no lixo: mãe perde, filho ganha… e recusa partilhar

A Sentença
4 ago, 15:30
18:22

Subscrição do marido revelou um segredo inesperado sobre a professora da filha

A Sentença
30 jul, 16:04
24:31

Confiou os pais à cuidadora... e ela levou-os para Ibiza com dinheiro deles

A Sentença
29 jul, 17:10
Mais A Sentença

Mais Vistos

Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes

Dois às 10
5 ago, 15:00
1

Praia Fluvial Albergaria dos Fusos

17 jul, 11:23
2

Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa

Novelas
Ontem às 11:29
3

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em destino paradisiaco com o filho: "Onde é esse lugar?"

Novelas
1 jul, 14:19
4

António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto

Big Brother
Ontem às 19:45
5

Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

Big Brother
Ontem às 16:34
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

Dois às 10
Há 3h e 56min

Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

Dois às 10
Há 3h e 57min

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Dois às 10
Hoje às 14:30

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Big Brother
Há 3h e 54min

Filho de Marta Cruz abre o coração sobre a transição de género: «Olho-me ao espelho, é libertador»

Big Brother
Hoje às 14:10

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Hoje às 11:11

TVI PLAYER

Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta

Big Brother
Há 3h e 31min

Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento

Big Brother
Ontem às 22:53

Dois às 10 - Maria Botelho Moniz radiante com sucesso do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Big Brother Verão - Extra - 7 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Mariana rejeita proposta de Anita e é indelicada

A Protegida
Ontem às 23:20

A dança das matrafonas. O inacreditável aconteceu e deixou tudo a rir à gargalhada

Big Brother
Há 3h e 59min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Soma e segue - Gravação automática

Soma e segue
Há 30 min

A Sentença - Gravação automática

A Sentença
Há 44 min

Quando o caminho para o mar é fechado a cadeado

A Sentença
Há 1h e 50min

A Sentença - "À margem" e "Procura-se"

A Sentença
Hoje às 14:50

Imagens exclusivas: Em Lisboa Tuk Tuks fazem ruas em contramão para fugir à polícia

TVI Jornal
Hoje às 14:37

TVI - Em cima da hora - 7 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Hoje às 11:11

Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?

Novelas
Hoje às 09:16

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Novelas
Hoje às 13:32

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
Há 3h e 25min

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Novelas
Ontem às 09:18

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

Novelas
Hoje às 09:47
IOL Footer MIN