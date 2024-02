Há 2h e 57min

No «Goucha», Ricardo Gomes recordar o dia em que sofreu um acidente de viação na sua mota, com a namorada. Admite estar vivo apenas por sorte, sendo que pouco minutos após o acidente os bombeiros e uma médica passaram no local, tratando dos primeiros socorros e garantido que iria receber assistência atempada.