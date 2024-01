Há 2h e 24min

No «Dois às 10», Ágata Castro, que ficou com o sonho de ser mãe... desfeito. Aos 32 anos, foi submetida a uma cirurgia, e depois, entrou numa menopausa precoce. Ágata recorda o momento em que precisou de retirar o sistema reprodutor e a possibilidade de ser mãe desapareceu para sempre. A nossa convidada revela que se divorciou um ano e meio depois, por falta de apoio do companheiro.