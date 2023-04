«Quando olho ao espelho não gosto do que vejo. Acho que sou feia»

No «Dois às 10», Fernanda começa por recordar a infância com os avós, o trabalho precoce e a idade com que conheceu o amor da vida dela. Em 2016 tudo ficou ainda pior, quando descobriram que o marido José tinha cancro. Habituada a resolver sempre tudo, desta vez não o conseguia fazer. Diz que o marido é a companhia dela e confessa ter medo de o perder. Partilha ter-se desleixado em prol da família, primeiro eles e só depois ela… Mesmo assim continua a sonhar, tendo esperança de conseguir ganhar um novo sorriso para que possa aproveitar ao máximo o batizado e a primeira comunhão dos netos.