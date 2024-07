«Quantas vezes é que vimos homens mais velhos com mulher mais jovens e não fizemos comentários?»

Há 1h e 58min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Justino (António Capelo) que Simone (Alexandra Lencastre) lhe negou que a acusação de Cony (Pollyanna Rocha) de ter uma identidade falsa fosse verdade. Marco (Diogo Amaral) não aguenta ouvir Regina (Christine Fernandes) a vincar ter a certeza que ele tinha uma aliança com Cony e sai incomodado. Júlia (Fernanda Serrano) chega com David (Luís Garcia), Jaime (Sérgio Praia) e Vitória (Teresa Tavares). Sal (Carolina Amaral) não se consegue conter em troçar com Júlia por ela não querer assumir que anda com David, deixando Júlia incomodada.