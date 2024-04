Há 32 min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) recobra os seus sentidos, começando a ter flashes de memórias do seu passado, vendo-se a correr no meio de árvores de Cacau com Guto (Vitor Britto) e Pitty (Ludy Guimarães). Marco acorda. Cacau diz-lhe que é melhor ir chamar ajuda, dizendo-lhe que o seu bebé está prestes a nascer.