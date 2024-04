Há 3h e 20min

No «Dois às 10», conhecemos Matilde e a sua maravilhosa família. Matilde Gaspar, de 17 anos, é campeã de natação adaptada, e é a mais nova de 3 irmãos, nasceu com trissomia 21 e é a alegria da família. Julie, mãe de Matilde, abdicou do trabalho para se dedicar totalmente à filha.