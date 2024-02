Há 7 min

No «Dois às 10», Vasco Duarte relata, com pesar, como queimou acidentalmente a filha Maria Clara, de um ano. Sílvia Guedes, mãe de Maria Clara, afirma que nunca vai esquecer os gritos da filha com 75% do corpo queimado com óleo quente. Maria Clara esteve duas semanas em coma e dois meses internada.