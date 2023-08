Ontem às 23:19

Em «Queridos Papás», Nando diz a Roberto (Paulo Pires) que teve de se ir embora do Porto, agradando-lhe a ideia de voltar a trabalhar com ele. Roberto diz que só está ali como empregado e é melhor ele não trabalhar ali por as condições serem más, perguntando-lhe onde está para depois falarem melhor. Nando assente e sai. Roberto suspira aliviado.