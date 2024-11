Quem ficou no CARPE?

Há 55 min

Em «Morangos com Açúcar», o professor Zé Milho (Vítor Fonseca) afixa no placard do Colégio da Barra quem foram os escolhidos para fazer parte do Curso de Artes Performativas. Kika (Beatriz Frazão), Harry (Tomás Taborda) e Sancho (Óskar de la Fuente) são os primeiros a ver e os três ficaram.

Em conversa com a Diretora Madalena (Dalila Carmo), Nico (Diogo Nobre) confessa que «não deu» para se inscrever no CARPE, mas não dá nenhuma justificação. O jovem mostra-se ausente ao falar com a diretora. Madalena mostra-se disponível para falar com os pais de Nico.

Kika tenta aproximar-se de Ema (Cecília Borges), mas sem sucesso. Ema vê a lista de quem entrou no CARPE e percebe que Ricardo (Sebastião Varaine) está incluído na lista referindo que ele é «o melhor de todos».