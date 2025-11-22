Quem sou eu?Luís questiona toda a sua vida após segredo de família ser descoberto!

Há 1h e 59min

Em «Momento Certo», imagina que nasce… cresce junto dos seus pais e irmãos. Vive numa aldeia, conhece toda a comunidade, convive com todos os familiares. Depois casa, vai viver para perto da terra de origem e continua a conviver com este círculo que sempre o acompanhou. Mas… quando está prestes a fazer 50 anos… surgem conversas, informações que o levam a desconfiar de tudo o que viveu. Esta história que imagina é real. E vai ser contada pelo Luís – o homem que quer saber de onde vem, quem são os seus pais, se tem mais irmãos. O homem que nos procurou para ter respostas. Luís descobriu há pouco tempo que o pai tem um filho que nunca contou que existia… isso fez com que Luís duvidasse se era mesmo filho dos pais. Essa dúvida instalou-se e tem criado um ambiente e mal estar em toda a família. Mas hoje a verdade vai ser reposta! [Pega no envelope] Toda a verdade está aqui, neste envelope… onde temos os resultados do teste de ADN e de uma pesquisa feita por nós.