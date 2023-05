Há 1h e 17min

Em «Para Sempre», Beatriz (Sara Prata) continua a seduzir Tozé (Paulo Pires) com chicote. Anabela (Susana Mendes) liga a Tozé a pedir que vá lá a casa para falarem, ele disfarça que está preso no trânsito. Anabela começa a falar no dinheiro, mas Beatriz está impaciente e desliga o telemóvel, volta a seduzi-lo e avisa-o que vai ficar preso e sai.