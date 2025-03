Há 1h e 18min

Em «A Protegida», Leandro (Dinis Lima) tenta concentrar-se no treino, mas só consegue pensar que a esta hora Paz deve estar a apanhar o avião para a Escócia. Subitamente ela aparece e diz que decidiu ficar. Ele abraça-a e levanta-a no ar. Leandro pergunta-lhe se quer namorar com ele e Paz diz que sim.