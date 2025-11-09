Ganhe 5000€ em cartão!
Querido, Mudei a Casa! - 09 de novembro de 2025

Hoje às 12:10
Com João Montez. 

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Novelas
Ontem às 08:30
Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Novelas
2 mai 2024, 10:55
04:17

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um

Secret Story
Hoje às 10:22
Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

Novelas
3 nov, 10:41
Castanhas

30 out 2024, 11:26
Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Novelas
Hoje às 08:35
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Ator da TVI impressiona com transformação física drástica: «É incrível como um corpo pode mudar tanto»

V+ TVI
Hoje às 15:02

A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

Secret Story
7 nov, 12:02

Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

Dois às 10
7 nov, 12:25

Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

Dois às 10
7 nov, 13:52

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
7 nov, 12:59

Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti»

Secret Story
Hoje às 13:53

Fábio pega em Marisa Susana ao colo e mergulha com ela na piscina

Secret Story
Hoje às 13:14

Secret Story Diário - 8 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:45

Pedro e Marisa são um casal? Depois de tudo, Leandro e Marisa Susana «não querem acreditar»

Secret Story
Hoje às 10:58
TVI Jornal - 09 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10

Em Família - 09 de novembro de 2025

Em Família
Hoje às 11:20

Missa - Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Vila Viçosa

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 09 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Novelas
7 nov, 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

Novelas
7 nov, 09:59

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Novelas
7 nov, 11:20

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
7 nov, 12:59

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Novelas
6 nov, 16:43

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Novelas
7 nov, 10:09