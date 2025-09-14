Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Querido, Mudei a Casa! - 14 de setembro de 2025

Hoje às 12:10
Querido, Mudei a Casa! - 14 de setembro de 2025 - TVI

Com João Montez

Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»

Big Brother
Ontem às 15:38
Lágrimas e abraços: as imagens do reencontro entre Marcia Soares e Jéssica Vieira

Big Brother
Ontem às 14:29
Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI

V+ TVI
12 set, 16:52
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

Novelas
Hoje às 11:05
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

Novelas
Hoje às 08:57
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
Ontem às 19:54
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista

Big Brother
Ontem às 01:01

Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9

Secret Story
Ontem às 20:42

Enquanto Afonso Leitão fala, a multidão grita o nome de Jéssica em apoio! Veja as reações

Big Brother
12 set, 22:08

Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda

Big Brother
Ontem às 01:02

Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI

V+ TVI
12 set, 16:52

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Novelas
12 set, 14:47

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
Ontem às 19:54

«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica

Big Brother
Ontem às 17:53

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

Big Brother
Ontem às 19:12

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

Big Brother
Ontem às 19:22

Big Brother Verão - Diário - 13 de setembro 2025

Big Brother
Ontem às 17:40

Ora Bolas - 13 de setembro de 2025

Ora Bolas
Ontem às 21:25
TVI Jornal - 14 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 13:00

Querido, Mudei a Casa! - 14 de setembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10

Missa - Eucaristia Dominical - Guimarães

Missa
Hoje às 11:00

Diário da Manhã - 14 de setembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 08:30

Vai ou Racha - 14 de setembro de 2025

Vai ou Racha
Hoje às 01:05

Festa é festa: Última episódio

Festa é festa
Ontem às 23:15
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
11 set, 19:43

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
10 set, 09:27

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
11 set, 19:10

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
11 set, 19:33

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
11 set, 14:43

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44