TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Querido, mudei a casa! - 19 de outubro de 2025
Há 2h e 16min
Com João Montez.
Mais Vistos
Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos
Dois às 10
Hoje às 09:00
1
O meu nome é Íris. Sou alcoólica: «Perdi tudo o que tinha. Perdi o amor da minha vida»
V+ TVI
Hoje às 09:04
2
03:06
Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»
Secret Story
Ontem às 16:49
3
Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»
V+ TVI
16 out, 14:59
4
Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda
Dois às 10
Hoje às 11:20
5
20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai
Dois às 10
Hoje às 13:14
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
17 out, 13:18
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Secret Story
17 out, 11:08
Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»
Novelas
17 out, 17:03
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
Dois às 10
17 out, 12:20
O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90
V+ TVI
17 out, 15:51
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
17 out, 14:00
TVI PLAYER
«Vais ser um homem sortudo...»: Após a tensão, Fábio e Liliana entram em troca de provocações íntimas
Secret Story
Hoje às 11:03
Como nunca a vimos! A meio do filme, Inês passa-se: «Falem alto (…) eu vou ser expulsa desta casa»
Secret Story
Hoje às 00:13
«Vou-me afastar e depois decido se quero alguma coisa contigo ou não»: Liliana e Fábio em maus lençóis?
Secret Story
Hoje às 10:43
Marta Cardoso explica ao pormenor o que se passou na noite quente de Fábio e Liliana
Secret Story
Ontem às 10:18
Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:50
A Fazenda: Duarte é baleado
A Fazenda
Ontem às 22:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Querido, mudei a casa! - 19 de outubro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Há 2h e 16min
TVI Jornal - 19 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Em Família - 19 de outubro de 2025
Em Família
Hoje às 11:15
Missa - Igreja de Santa Maria
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 19 de outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Secret Story - A Semana - 18 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
Mais
NOVELAS
Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?
Novelas
17 out, 09:55
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
17 out, 13:18
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
14 out, 09:41
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
16 out, 13:10
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
17 out, 14:00
Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte
Novelas
17 out, 08:59