Querido, Mudei a Casa! - 4 de janeiro de 2026
Hoje às 12:10
Com João Montez
Mais Vistos
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
1 jan, 01:02
1
O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada
1ª Companhia
Ontem às 22:48
2
Sem noivo e sem amigas. Liliana descobre "traição" após sair do Secret Story 9
Secret Story
Há 1h e 27min
3
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio
Secret Story
22 dez 2025, 00:24
4
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
5
Dinheiro em alta: estes são os signos com mais sorte financeira em 2026
V+ TVI
26 dez 2025, 11:55
6
EM DESTAQUE
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar
Secret Story
2 jan, 15:12
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio
1ª Companhia
2 jan, 13:35
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
2 jan, 16:19
Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante
1ª Companhia
2 jan, 15:40
Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante
Novelas
2 jan, 10:50
Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe
2 jan, 11:45
TVI PLAYER
Comandante incrédulo com pedido de Sara Santos: «É a primeira vez que me pedem...»
1ª Companhia
Há 1h e 29min
A Protegida - JD reencontra a filha ao fim de dois anos
A Protegida
Ontem às 23:15
Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar
Jornal Nacional
Ontem às 11:49
1ª Companhia - A Semana - 3 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:50
"Foi encontrada na viatura apenas um casaco". Buscas por Maycon Douglas suspensas na Nazaré após condições adversas no mar
Jornal Nacional
2 jan, 23:13
1ª Companhia - Diário de Fim de Semana - 3 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 16:25
A ACONTECER
TVI Jornal - 4 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 13:00
Querido, Mudei a Casa! - 4 de janeiro de 2026
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10
Em Família - 4 de janeiro de 2026
Em Família
Hoje às 11:15
Missa - Almada
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 4 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:30
Vai ou Racha - 4 de janeiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 01:05
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela
Novelas
2 jan, 09:00
Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia
Novelas
29 dez 2025, 13:33
Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira
Novelas
2 jan, 10:28
«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado
Novelas
2 jan, 11:21
Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»
Novelas
2 jan, 09:59
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09