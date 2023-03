«Queridos Papás» estreia hoje! Descubra a história da família «Madeira» com Pedro Sousa e Miguel Bogalho

Há 40 min

No «Dois às 10», os dois atores, que fazem parte do enredo principal da novela, revelam detalhes do núcleo desta família que retrata os dramas da paternidade e que promete prender os espetadores ao ecrã.