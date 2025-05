«Quero o carro, a casa, o perfume, as flores, o homem. Quero tudo da Laura»

Há 1h e 58min

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) prepara o seu pequeno-almoço e Clarice (Fernanda Serrano) observa-a com inveja contida. Laura pergunta-lhe se ia cozinhar, mas Clarice diz que não tem jeito. Laura orgulha-se de ser um dom na sua família e conta que Carlos ainda chegou a ajudá-la na cozinha, mas Jorge (Paulo Pires) nunca tentou. Clarice tranca-se no wc a arfar de raiva e inveja. Depois olha-se ao espelho e diz que só lhe falta o dinheiro. Clarice liga a Jorge para o lembrar de nunca desistir do seu plano, pois ela quer muito ser rica e ter tudo o que Laura tem.