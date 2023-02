30 jan, 11:48

No «Dois às 10», Carla, mãe de Bernardo, fala da paixão do filho pelo desporto. Aos 6 anos começou a jogar Boccia e aos 14 anos já era federado. Bernardo fala sobre as suas dificuldades, e o seu treinador, Roberto, conta o trajeto de Bernardo, marcado pela persistência e determinação. Bernardo tem duas licenciaturas, está a tirar mestrado, é presidente da secção de Boccia e também é atleta.