Questionada sobre a importância de Cláudio Ramos na vida dos concorrentes, Vina Ribeiro reage: «Não tinha uma boa impressão dele»

Há 1h e 16min

No «Goucha», recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada faz o balanço da sua participação. Manuel Luís Goucha questiona a ex-concorrente sobre a importância que o Cláudio Ramos, apresentador das galas do reality show, ganhou na vida dos concorrentes. Vina Ribeiro revela que o apresentador era como 'um segundo Big'.