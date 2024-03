Quim descobre a verdadeira Filó: «Como é que foste capaz?»

Há 12 min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) diz a todos ter uma testemunha de que foi Filó (Sofia Nicholson) quem queimou a cara de Chiquinha (Bruna Alvim), com Lalá (Inês Castel-Branco) a mostrar um vídeo de Tiradentes (Paulo Guidelly) em que este confirma que Filó lhe comprou um ácido há vinte anos. Filó olha tensa para todos a olharem-na com suspeição. Filó tenta desculpar-se que Simone pagou a Tiradentes para mentir, mas Quim não acredita nela. Simone diz só querer provar que não foi só ela que esteve mal naquela história, e foi afinal Filó quem queimou mesmo a cara de Chiquinha (Bruna Alvim). Quim fica a olhar com repulsa para Filó. Simone vinca que Filó provou ser uma pessoa má ao não ter recusado o seu pedido de queimar a cara a Chiquinha.