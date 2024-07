Química inegável! Gabanna e Laidinha trocam elogios à mesa

Há 1h e 22min

Em «Festa é Festa», Laidinha (Valéria Carvalho) confessa que levou com um balde de água fria de Peixoto, mas Gabanna (Bruno Cabrerizo) explica que não acha, pois tem a certeza que ela é tudo aquilo que ele disse. Laidinha volta a derreter-se toda e há ali um clima de flirt entre os dois. Gabanna insiste em saber como Laidinha está com Manel e ela diz que ele consegue ser muito charmoso, tal como Gabanna. Trocam olhares intensos. O flirt entre Gabanna e Laidinha continua. Ela pergunta-lhe como está o coração dele e ele confessa que está a recuperar de um desgosto de amor. Laidinha lembra que não há nada melhor do que um amor novo para curar um antigo. Manel (Vítor Norte) surge todo muito bem arranjado, mas fica desesperado ao ver Laidinha e pergunta-lhe o que está ali a fazer.