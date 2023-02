Há 3h e 45min

Em «Festa é Festa», o Júri já decidiu quem é o vencedor e Quina (Maria Rueff) anuncia que é Manel (Vítor Norte). Todos o aplaudem entusiasmados, exceto Abel que não fica muito feliz com aquela vantagem do rival. Manel prepara-se para abrir o envelope com o prémio, mas Corcovada (Maria do Céu Guerra) diz-lhe que não é para abrir já. Todos dançam e festejam felizes.