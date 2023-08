Há 2h e 24min

Em «Festa é Festa», Teixeira (Rui Melo) está por ali a escrever, quando a porta se abre de rompante e Quina (Maria Rueff) entra por ali adentro e se instala no divã. Quina diz que precisa de falar com Teixeira com urgência e não aceita um não. Teixeira, sem alternativa, vira a página do caderno para começar uma nova consulta.