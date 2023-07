Quina engasga-se com pergunta de Corcovada

Há 2h e 24min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) já esqueceu a conversa com Manel (Vitor Norte) e conta agora a Corcovada (Maria do Céu Guerra) como foi o jantar com Aurélio (Manuel Marques). Quina fala do gelado frito e diz que trouxe a receita para fazer ali em casa, mas está em chinês, só que Aurélio prometeu traduzir. Corcovada fica impressionada e pergunta a Quina se já deu conta de como fala de Aurélio. Corcovada pergunta-lhe se não estará apaixonada e Quina engasga-se.