Quina está desiludida com Aurélio: «Não foi capaz de me dizes isto»

Há 52 min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) pede para falar com o Padre (Carlos M. Cunha), pois está muito triste por Aurélio (Manuel Marques) ter ido para o Algarve e não a ter convidado. O Padre diz que se calhar Quina também não mostrou grande disponibilidade para ir e ele retraiu-se. Quina ficou desiludida com Aurélio e por isso tem vontade de conviver com outras pessoas.