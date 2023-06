Quina está incrédula: «Eu nem sabia que uma situação destas era permitida por lei!»

Há 1h e 7min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) desabafa com Manel (Vitor Norte) sobre a proposta que Aurélio lhe fez. Manel faz um esforço para não se rir, mas também acha que não é caso para Quina ficar assim tão chocada. Manel acha uma fantasia inocente e Aurélio teve a liberdade de a partilhar com Quina. Manel acha que Quina devia sentir-se lisonjeada por Aurélio (Manuel Marques) ter fantasias com ela. Quina fica a pensar naquilo.