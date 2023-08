Há 3h e 21min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) diz a Josefa (Rita Salema) que não consegue continuar a trabalhar no café com as raposinhas a dançarem por ali, se é que aquilo se pode chamar de dança. Quina pensou que aquilo era só um café, mas afinal não é, e o pior nem foi isso. Josefa fica curiosa para saber o que deixou Quina tão indignada.