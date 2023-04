Quina está perplexa: «Mas, o que é que se passa? Que alvoroço é este?»

Há 3h e 7min

Em «Festa é Festa», a casa está num grande alvoroço com os primeiros utentes do centro de dia já por ali. Quina (Maria Rueff) e Manel (Vítor Norte) ainda têm alguma dificuldade em aceitar que aquilo vai mesmo acontecer. Corcovada (Maria do Céu Guerra) pede a Quina para preparar xiripitis para toda a gente, para começarem bem o dia. Quina repara que os idosos têm medicação para tomar e não quer acreditar no que Corcovada lhe pede.