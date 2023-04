Quina está preocupada com ideia de Corcovada: «Pode acontecer o pior!»

Há 3h e 41min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) tenta chamar Corcovada (Maria do céu Guerra) à razão e explica-lhe que não é fácil cuidar de pessoas menos autónomas e caso aconteça algum acidente, vão ter problemas com as suas famílias. Quina concorda que Manel (Vítor Norte) é meio abrutalhado, mas desta vez até tinha razão no que estava a dizer. Manel diz ainda que os idosos deviam assinar um termo de responsabilidade e Corcovada acha boa ideia.