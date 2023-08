Quina fica chocada com espetáculo das raposinhas!

Há 52 min

Em «Festa é Festa», Quina está cada vez mais espantada com a quantidade de clientes que estão no café e acha que a comida que fez não chega. Quina repara agora nas raposinhas e começa a achar tudo muito estranho. Josefa percebe e tenta disfarçar. Josefa diz que elas vieram ajudar, mas realmente deviam ter outra farda. O número das raposinhas começa e Quina não quer acreditar no que vê.