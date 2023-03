Quina fica devastada com comentário de Paulinho: «Aquilo é coisa para se morrer!»

Há 2h e 41min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) está muito preocupada por Corcovada (Maria do Céu Guerra) andar a conduzir o mata-velhos. Abel (Júlio César) diz que a culpa é de Manel (Vítor Norte), pois foi ele que foi comprar o carro com Corcovada. Paulo (Hélder Agapito) começa a pensar melhor no assunto e diz que se por acaso tiverem um acidente, Corcovada é capaz de morrer porque já é muito velhinha. Quina fica ainda mais nervosa e começa a rezar.