Quina sai furiosa do gabinete de Dr. Teixeira: «Vou fazer queixa de si à polícia!»

Há 1h e 58min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) sai esbaforida do consultório e Elisabete (Ana Marta Contente) até se assusta. Quina queixa-se que Teixeira (Rui Melo) não prestou atenção nenhuma ao que ela disse e já não sabe com quem falar naquela aldeia. Elisabete estranha as queixas de Quina, pois Teixeira é sempre muito atencioso. Josefa (Rita Salema) manda Quina baixar o volume e exige respeito. Quina vai embora furiosa. Teixeira baixa o olhar, pois sabe que ela tem razão.