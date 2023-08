Quina vai trabalhar para o café de Tomé?

Há 55 min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) já está convencida com a ideia de ir trabalhar para o café, mas não sabe com quem falar para que a contratem. O Padre (Carlos M. Cunha) sugere que Quina fale com Tomé (Pedro Teixeira), mas Quina lembra que ele está no Algarve. O Padre diz-lhe que pode falar com Elisabete (Ana Marta Contente), pois sendo filha do patrão, há de mandar alguma coisa. Quina agradece os conselhos do Padre e ele promete ir ao café provar os seus petiscos.