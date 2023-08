Ontem às 23:31

Em «Para Sempre», Rafa (Fernando Pires) chega à Sala de Chá e diz a Jaime (Rodrigo Trindade) que confirmou a história com Alice (Inês Aires Pereira) sobre as noites de bingo. Rafa diz que Jaime ganhou e pode ficar com Alice. Antes de sair, Rafa dá um murro a Jaime.