Rafa faz uma serenata a Alice, mas sai de «coração partido»

Há 57 min

Em «Para Sempre», Alice (Inês Aires Pereira) quer ir distrair-se e interrompe-se ao ouvir serenata. Rafa (Fernando Pires) está ajoelhado num coração de pétalas com uma guitarra e a ajuda de músicos e cantam uma serenata romântica. Rafa está emocionado e faz playback da melhor forma que consegue. Alice fica embasbacada, olha para o aparato na rua e não sabe o que pensar. Abre a janela, lentamente, ainda estupefacta com aquele gesto romântico. Rafa continua a serenata, vê Jaime (Rodrigo Trindade) também na janela e fica chocado, manda parar a serenata. Jaime acha que Rafa está a tentar limpar-se das asneiras que fez, Alice está sensibilizada com a serenata, mas Jaime tenta abrir-lhe os olhos.