Há 2h e 7min

No «Dois às 10», recebemos Rafael Teixeira, o oitavo concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente é confrontado com comentários do público nas redes sociais sobre a sua postura no jogo, e muitos destes falam do facto de este ser a «sombra» de Miguel Vicente. Este discorda e explica o porquê.