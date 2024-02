Há 25 min

No «Goucha», recebemos Rafael Teixeira, o último concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado reage à desistência de Miguel Vicente do reality show e explica-nos porque é que este é o «maior jogador de sempre». O nosso apresentador fala do jogo com «quatro galifões»: Miguel, Francisco, Savate e Carlos.