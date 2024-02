Há 2h e 4min

No «Dois às 10», recebemos Rafael Teixeira, o oitavo concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos da sua estratégia de jogo. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira confrontam o ex-concorrente com o facto de este criar reações nos colegas, que possivelmente instigam à agressão. Entre várias coisas, Rafael fala da sua relação com Bruno Savate.