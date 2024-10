Há 1h e 27min

No dia 24 de junho do ano passado, uma explosão de gás devastou a casa da família Gonçalves, mudando para sempre as suas vidas. Aníbal perdeu a vida instantaneamente após acender um interruptor, provocando a explosão. A filha, Rafaela, e a neta, Margarida, sofreram queimaduras graves e lutam agora para se recuperar da tragédia que também destruiu o lar da família.