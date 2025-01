Rainha Sofia não toma banho com água… da torneira?!

Há 2h e 31min

No «Dois às 10», o tema da realeza voltou a ser abordado. Desta vez, foi a vez de se falar sobre as manias da rainha Sofia. Aparentemente, a rainha não toma banho com água da torneira, o que gerou alguma curiosidade entre os apresentadores. Adriano Silva Martins explicou que a água de Madrid, proveniente da Serra de Guadarrama, é de ótima qualidade, granítica e fresca, o que a torna ideal para um «lifting natural». A restante conversa focou-se na qualidade da água da torneira, com a restante equipa a explicar que a água de Lisboa é calcária e que nas suas casas têm filtros. O tema surgiu a propósito de uma notícia que referia que a rainha lava o cabelo com água normal e que esta está ótima há 30 anos.