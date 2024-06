Raquel Almeida: «Se tivesse sido criada pela minha progenitora, não era ninguém na vida!»

Há 2h e 51min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Raquel Almeida. Raquel começa por contar que foi abandonada pelos pais biológicos ainda em bebé, tendo sido criada pelos padrinhos. O progenitor (como chama ao pai) tinha problemas com o álcool e a progenitora (como chama à mãe) nunca quis saber dela, apesar de a ver sempre que ia a casa do pai (avô materno de Raquel) mas isso também deixou de acontecer, porque Raquel começou a esconder-se na casa de banho para a evitar. A jovem conta ainda que em bebé descobriram-lhe um problema na anca, o que a levou a submeter-se a seis cirurgias. Mas nem isso fez com que a mãe biológica a procurasse, foram os padrinhos que sempre estiveram com ela, tendo inclusive deixado por vezes os filhos biológicos sozinhos para estar junto dela. Emocionada, Raquel diz agradecer por não ter sido criada pela mãe biológica, pois se assim fosse hoje não seria ninguém na vida, e diz ainda que apesar de não ter podido escolher os pais dela, a mãe biológica acabou por o fazer e “foi a única coisa que ela fez bem feito na vida dela”. Raquel refere ainda não compreender como alguém abandona um filho, como é que alguém consegue viver sabendo que deixou três filhos para trás.