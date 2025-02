Há 2h e 15min

No «Dois às 10», Raquel e Miguel, conhecidos como «Explorerssaurus», partilham a sua história de amor, desde o primeiro encontro numa discoteca no Algarve até ao casamento de sonho. O casal, que ficou famoso pelas viagens, aguarda agora a chegada do primeiro bebé e partilha a emoção com Cristina Ferreira.

Saiba mais em TVI Player