Raquel Loureiro, distante dos holofotes, descubra o que é feito da modelo e apresentadora!

Há 1h e 28min

No «Dois às 10», Raquel Loureiro nasceu no Algarve, mas aos 15 anos rumou a lisboa, onde foi descoberta num concurso de beleza. Tornou-se numa supermodelo de sucesso, pisou as mais prestigiadas passarelas, chegada à televisão aconteceu como coapresentadora, mas também deu cartas na ficção, dando vida a diversas personagens em séries e telenovelas de todos os canais. Raquel vem recordar os tempos de fama e revelar o que tem andado a fazer.